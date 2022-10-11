Во Львовской области полностью уничтожили две энергоподстанции

Четыре электроподстанции во Львовской области, игравшие важную роль для снабжения региона и поставок электроэнергии с Украины за границу, подверглись ракетным ударам, две из них повреждены, еще две полностью уничтожены. Об этом сообщил во вторник глава областной администрации Максим Козицкий на пресс-конференции, которая транслировалась на странице мэра Львова Андрея Садового в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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"Что касается повреждений, то основной удар пришелся по энергетической инфраструктуре, на данный момент повреждены четыре станции "Укрэнерго", которые были поражены вчера. Сегодня две из них повторно подверглись ракетным ударам. Если говорить честно, то от них ничего не осталось", - сказал Козицкий.

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По его словам, в понедельник во Львовской области 1 040 населенных пунктов оставались без электроэнергии и водоснабжения, там наблюдались большие перебои с интернетом и мобильной связью. По состоянию на утро вторника 95% Львовской области снова было подключено к электроэнергии, сообщил глава администрации региона.

"Но это абсолютно не значит, что у нас все в порядке с электроснабжением. Будем откровенны, те четыре подстанции играли очень важную роль для энергоснабжения Львовской области, но также для экспорта электроэнергии за границу", - сказал Козицкий.

Глава администрации области сообщил, что из-за отсутствия нормального электроснабжения в регионе во вторник наблюдаются перебои с поставками электричества, воды, мобильной связью. На данный момент возобновлена работа 75% вышек мобильной связи, но возможны дальнейшие сбои, добавил он.