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1 час назад

Reuters: после ударов ВС РФ по Украине Зеленский попросит у G7 увеличить поставки оружия

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран «большой семерки» с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщает Reuters.

Зеленский может попросить у G7 увеличить поставки оружия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание также сообщает, что Зеленский попросит предоставить Украине средства противовоздушной обороны (ПВО), которые он назвал «приоритетом номер один».

11 октября лидеры G7 соберутся, чтобы обсудить «возможность усиления поддержки Украины, и выслушать Зеленского», пишет Reuters.

«Байден уже пообещал больше средств ПВО», — говорится в сообщении.

Планируется, что лидеры G7 также готовят предупреждение для «ближайшего союзника» России — Белоруссии — после того, как Минск объявил о развертывании сил Союзного государства в ответ на угрозу со стороны Киева и его западных союзников.

Накануне Зеленский заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем вопросы усиления давления на Россию и организации помощи по восстановлению пострадавшей инфраструктуры.

Армия,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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