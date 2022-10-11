Зеленский может попросить у G7 увеличить поставки оружия

Издание также сообщает, что Зеленский попросит предоставить Украине средства противовоздушной обороны (ПВО), которые он назвал «приоритетом номер один».

Планируется, что лидеры G7 также готовят предупреждение для «ближайшего союзника» России — Белоруссии — после того, как Минск объявил о развертывании сил Союзного государства в ответ на угрозу со стороны Киева и его западных союзников.