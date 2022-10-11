Зеленский может попросить у G7 увеличить поставки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран «большой семерки» с просьбой увеличить поставки оружия Киеву, сообщает Reuters.
Издание также сообщает, что Зеленский попросит предоставить Украине средства противовоздушной обороны (ПВО), которые он назвал «приоритетом номер один».
11 октября лидеры G7 соберутся, чтобы обсудить «возможность усиления поддержки Украины, и выслушать Зеленского», пишет Reuters.
«Байден уже пообещал больше средств ПВО», — говорится в сообщении.
Планируется, что лидеры G7 также готовят предупреждение для «ближайшего союзника» России — Белоруссии — после того, как Минск объявил о развертывании сил Союзного государства в ответ на угрозу со стороны Киева и его западных союзников.
Накануне Зеленский заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем вопросы усиления давления на Россию и организации помощи по восстановлению пострадавшей инфраструктуры.