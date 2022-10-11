"Росэнергоатом": Украина прорабатывает возможность ударов по Днепровской ГЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина прорабатывает возможность ударов по Днепровской ГЭС, которые могут повлечь масштабную катастрофу. Об этом он сказал эфире телеканала «Россия 24».
«По нашей информации, Украина давно прорабатывает возможность нанесения ударов по основным гидроузлам днепровского каскада. Это действительно может привести к значительной по масштабу катастрофе», — заявил Карчаа.
Он подчеркнул, что специалисты «Росэнергоатома» готовы к любому развитию ситуации, при условии, что выдержать последствия ударов «будет очень непросто».
Днепровская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Она является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. До начала военной спецоперации она была крупнейшей ГЭС Украины, а с 1932 по 1956 год являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.