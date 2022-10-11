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1 час назад

Глава британской спецслужбы считает, что у России есть "глубокие запасы" вооружений

Газета.Ruиещё 2

Руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Британии Джереми Флеминг рассказал, что у РФ все еще имеются «глубокие запасы» вооружений. Об этом сообщает издание «Би-би-си» (BBC).

Глава британской спецслужбы: у России есть "глубокие запасы" вооружений
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По его словам, у российской стороны есть запасы, несмотря на ситуацию на Украине.

Также Флеминг обратил внимание, что нет свидетельств и признаков, что Россия готовится к применению ядерного оружия.

«Я надеюсь, что мы бы увидели свидетельства [подобной подготовки], если бы они начали двигаться по такому пути», — уточнил глава ведомства.

Других подробностей и оценок по ситуации с арсеналом РФ Флеминг больше не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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