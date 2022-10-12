В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
53 минуты назад

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 100 военных на купянском направлении

RT на русскомиещё 3

В Минобороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли более 100 военных, четыре танка три бронетранспортёра на купянском направлении.

«На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трёх украинских ротных тактических групп и иностранных наёмников одновременно с трёх направлений. Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населённого пункта», — заявили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим указывается, что активными действиями российских войск и сосредоточенным огнём российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции.

"На некоторых участках горячо": ЛНР об обороне республики

Также ВСУ совершили безуспешные попытки наступления силами до трёх рот в направлениях населённых пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками успешно отражены.

«Общие потери ВСУ и наёмников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра «Кирпи», — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ в районе Николаева.

Армия,Видео,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители