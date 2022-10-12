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5 минут назад

ВС Чехии пополнятся немецкими танками Leopard II

Газета.Ruиещё 1

Минобороны Чехии подписало соглашения с военным ведомством Германии по поставке танков Leopard II, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием.

ВС Чехии пополнятся немецкими танками Leopard II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поставка осуществляется в рамках реализуемой правительством Германии программы кругового обмена вооружений и военной техники Ringtausch, согласно которой страны – члены НАТО предоставляют Украине тяжелую технику советского производства в обмен на западные образцы. Чехия в апреле направила Украине танки Т-72 и боевые машины БМП-1.

ВС Чехии должны получить первый танк к концу 2022 года, последний – до конца следующего года. Обучение личного состава ВС Чехии в учебном центре СВ Германии в Мюнстере начнется на следующей неделе, второй курс будет проведен в начале 2023 года.

Армия,НАТО,
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