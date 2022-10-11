Удары по Украине выявили слабость ПВО ВСУ

Удары по Украине в понедельник, 10 октября, выявили слабость ПВО вооруженных сил Украины, неспособных прикрыть ключевые цели энергетической инфраструктуры страны, сообщает газета Financial Times.

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Отмечается, что ключевым препятствием для защиты электростанций и других критически важных объектов является большая территория и недостаток средств противовоздушной обороны — имеется ввиду класс ПВО, предназначенный для борьбы против высокоскоростных целей, вроде баллистических ракет наземного и наводного базирования.

Кроме того, значительную часть средств ПВО Украина перебросила на линии боевого соприкосновения, так что ТЭС и другие объекты энергетической инфраструктуры остались практически без защиты.