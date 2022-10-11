Названы IT-компании, которым положена отсрочка от мобилизации

Власти РФ уточнили список российских IT-компаний, которые могут претендовать на различные льготы. Это также касается и отсрочки от мобилизации – сотрудники данных организаций не подлежат призыву, передает «Коммерсант» со ссылкой на приказ Минцифры.

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Речь идет о конкретных видах деятельности. В перечне оказались разработчики софта и баз данных, создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальных стримингов, сервисов заказа такси, еды и каршерингов. В общей сложности насчитывается 36 видов деятельности в области IT.

Работники получат отсрочку от мобилизации. Кроме того, для них предусмотрена льготная ипотека. Самим компаниям дадут льготы. В частности, предполагается обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%.

Собеседник издания, который близок к правительству, отметил, что в России с лета приостановили включение компаний в реестр в связи с потерей актуальности старых критериев отбора. Новые же разрабатывались.

В агентстве «Полилог» указывают на наличие большого числа организаций на российском рынке, деятельность которых значительно диверсифицирована. В аккредитации откажут, если в общем объеме выручки организации доля IT не достигает 30%, несмотря на наличие подразделения со штатом разработчиков и IT-продукта, отметили там.