Раскрыты наиболее востребованные ВУС при частичной мобилизации

Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев назвал самую востребованную военно-учетную специальность в рамках частичной мобилизации. Как сообщает ТАСС, он отметил, что в столице призывают преимущественно мотострелков.

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«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — заявил Локтев.

В число самых популярных военных профессий входят специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты.

Локтев также отметил, что военкоматы Москвы сейчас работают «на пределе своих сил и возможностей», но с максимальной эффективностью.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.