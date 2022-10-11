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20 минут назад

В ЛНР заявили о "массовых упаднических настроениях" в ВСУ после ударов по Украине

Газета.Ruиещё 1

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что после ударов Вооруженных сил России по Украине в рядах украинской армии распространились «упаднические настроения».

В ЛНР заявили об "упаднических настроениях" в ВСУ после ударов по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего это связывают с этими ракетными ударами», — сказал он.

Марочко отметил, что после событий вчерашнего дня к украинским военнослужащим пришло осознание того, что у них нет надежного тыла».

10 октября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он предупредил Киев, что Россия даст жесткий ответ в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ.

Утром 11 октября по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога, в Виннице и Одессе сообщили о новых взрывах.

Армия,Андрей Марочко,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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