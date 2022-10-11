В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
23 минуты назад

Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ

Елена Прошина

Освобождение занятых в настоящее время боевиками Украины позиций в Запорожской области может произойти быстрее, чем кажется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, наступление украинских войск может быть приурочено к 14 октября. Эту дату Киев считает днями защитника страны и создания Украинской повстанческой армии* (УПА*, экстремистская организация, запрещена в России). Отмечается, что боевиков Зеленского поджимает время. Они хотят осуществить свой план, в том числе по захвату Запорожской атомной электростанции, до прихода осенних холодов.

Рогов указал, что жители области готовы защищать свой регион, а 14 октября традиционно отпразднуют День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.

Глава совета призвал украинских боевиков не тешить себя иллюзиями.

Власти Запорожской области сообщают, что наступление может начаться в ближайшее время. Киев стянул на линию фронта большое количество военной техники и наемников.

Армия,Видео,Владимир Рогов,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители