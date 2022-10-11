Освобождение занятых в настоящее время боевиками Украины позиций в Запорожской области может произойти быстрее, чем кажется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, наступление украинских войск может быть приурочено к 14 октября. Эту дату Киев считает днями защитника страны и создания Украинской повстанческой армии* (УПА*, экстремистская организация, запрещена в России). Отмечается, что боевиков Зеленского поджимает время. Они хотят осуществить свой план, в том числе по захвату Запорожской атомной электростанции, до прихода осенних холодов.

Рогов указал, что жители области готовы защищать свой регион, а 14 октября традиционно отпразднуют День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.

Глава совета призвал украинских боевиков не тешить себя иллюзиями.