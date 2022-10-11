Раскрыты наиболее востребованные ВУС при частичной мобилизации

Мотострелки наиболее востребованы во время проведения набора граждан с военно-учетными специальностями в рамках частичной мобилизации в Москве. Об этом ТАСС рассказал заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.
"В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки", - отметил Локтев.
В число самых популярных военных профессий входят специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты.
Указ о проведении в России частичной мобилизации был подписан президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов. Мобилизованные пройдут переподготовку и боевое слаживание перед отправкой в зону специальной военной операции.