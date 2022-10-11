В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
43 минуты назад

Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"

Газета.Ruиещё 1

По просьбе Минобороны Российской Федерации госкорпорация "Ростех" существенно нарастила темпы изготовления экипировки "Ратник". Как сообщает ТАСС, госконтракт за этот год выполнен досрочно. Для наращивания темпов производства на предприятии был введен сменный график.

Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
Фото: Александр Мельников/РИА «Новости»Александр Мельников/РИА «Новости»

Сообщается, что главной особенностью "Ратника" является возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего. Также можно комплект модифицировать под различные боевые задачи. Есть множество версией комплекта: командирская, для снайперов, пулеметчиков, экипажей боевых машин. Вооружение "Ратника" стрелковое оружие, боеприпасы к нему и прицелы.

"Ратник" позволяет интегрировать бойца в единую систему управления войсками за счет средств связи, управления и навигации. Ранее сообщалось, что по требованиям Минобороны России отечественный ВПК готов создать новую экипировку "солдата будущего", которая получит название "Легионер".

Речь идет о создании принципиально новой боевой экипировки. Нынешняя экипировка "Сотник" — это, по сути, модернизация "Ратника", в которой из 70 позиций есть лишь около десятка новых элементов. "Газета.Ru" выяснила, какие изменения могут быть у "Легионера" и оценила с экспертами его особенности.

Армия,Минобороны России,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители