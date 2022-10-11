Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"

По просьбе Минобороны Российской Федерации госкорпорация "Ростех" существенно нарастила темпы изготовления экипировки "Ратник". Как сообщает ТАСС, госконтракт за этот год выполнен досрочно. Для наращивания темпов производства на предприятии был введен сменный график.

Фото: Александр Мельников/РИА «Новости» Александр Мельников/РИА «Новости»

Сообщается, что главной особенностью "Ратника" является возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего. Также можно комплект модифицировать под различные боевые задачи. Есть множество версией комплекта: командирская, для снайперов, пулеметчиков, экипажей боевых машин. Вооружение "Ратника" стрелковое оружие, боеприпасы к нему и прицелы.

"Ратник" позволяет интегрировать бойца в единую систему управления войсками за счет средств связи, управления и навигации. Ранее сообщалось, что по требованиям Минобороны России отечественный ВПК готов создать новую экипировку "солдата будущего", которая получит название "Легионер".