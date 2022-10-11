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30 минут назад

Добровольца из Италии поразило замалчивание Западом обстрелов Донецка

Ura.Ru

Итальянский военный, добровольно сражающийся на стороне Донецкой народной республики (ДНР) с 2014 года, а затем и России, раскрыл поразившие его факты. По словам добровольца, западные СМИ замалчивают многочисленные обстрелы Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Добровольца из Италии поразило замалчивание Западом обстрелов Донецка
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RUЭдуард Корниенко © URA.RU

«Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владмиру Зеленскому. Здесь (речь идет об обстреле центра Донецка в середине сентября — прим. URA.RU) погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», — заявил военнослужащий в интервью изданию Giornale. Итальянец пожаловался на то, что сотрудники СМИ пишут лишь то, что им «рассказывают украинцы». Он объяснил свое решение сражаться на стороне ДНР, а затем и России «усталостью от двойных стандартов Запада».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида. Националисты регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Так, 19 сентября ВСУ обстреляли площадь Бакинских комиссаров и Куйбышевский район в Донецке, в результате чего погибли 13 мирных жителей. Спустя несколько дней ударом Киева был уничтожен пассажирский автобус. Французская журналистка на референдуме в ДНР подмечала, что Западные страны делают большую ошибку, поставляя Украине оружие, так как оно используется против мирных жителей.

Армия,Владимир Путин,
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