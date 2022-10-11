Добровольца из Италии поразило замалчивание Западом обстрелов Донецка

«Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владмиру Зеленскому. Здесь (речь идет об обстреле центра Донецка в середине сентября — прим. URA.RU) погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», — заявил военнослужащий в интервью изданию Giornale. Итальянец пожаловался на то, что сотрудники СМИ пишут лишь то, что им «рассказывают украинцы». Он объяснил свое решение сражаться на стороне ДНР, а затем и России «усталостью от двойных стандартов Запада».