В российском регионе вернули домой около 600 мобилизованных

В Приморском крае вернули домой около 600 граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Кожемяко, его комментарий приводится в Telegram-канале правительства.

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Он пояснил. что в основном возвраты производились по состоянию здоровья или из-за наличия у призванного четырех и более несовершеннолетних детей.

В то же время Кожемяко подчеркнул, что обучение на полигонах проходят более 7400 мобилизованных жителей Приморья.

До этого в Якутии вернули домой 300 граждан, по ошибке призванных по частичной мобилизации. По словам председателя Общественной палаты республики Николая Бугаева, всего в организацию поступило 209 обращений. За психологической помощью обратились 63 человека, по каждому из них велась персональная работа, подчеркнул Бугаев.

Еще раньше глава Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что половину мобилизованных мужчин в российском регионе вернули домой, так как они не соответствуют критериям отбора.