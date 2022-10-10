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35 минут назад

В Киргизии объяснили отмену учений ОДКБ

Елена Прошина

Предстоящие учения ОДКБ пришлось отменить из-за недавнего конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Об этом «РИА Новости» сообщил зампредседателя киргизского Кабинета министров Эдиль Байсалов.

В Киргизии объяснили отмену учений ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях», — пояснил он.

Байсалов отметил, что отстранить от участия в учениях хоть одну страну-члена ОДКБ нельзя, поэтому лучшим решением стала их отмена. По его словам, во всех государствах организации «есть абсолютное понимание» такого шага. Он добавил, что «никаких проблем с мандатом, миссией и уставом» ОДКБ у Киргизии нет.

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Зампредседателя Кабинета министров страны также указал на важную роль России в центральной Азии в целом и киргизско-таджикских отношениях в качестве стратегического партнера обоих государств в частности.

Напомним, что масштабный вооруженный конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел 16-17 сентября. Обе страны обвинили друг друга в обстрелах. По итогам конфликта Бишкек сообщил о 62 погибших и 198 пострадавших, а Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших. Позже, 25 сентября, страны подписали протокол об урегулировании ситуации.

Армия,Эдиль Байсалов,
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