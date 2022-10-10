В Киргизии объяснили отмену учений ОДКБ

Предстоящие учения ОДКБ пришлось отменить из-за недавнего конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Об этом «РИА Новости» сообщил зампредседателя киргизского Кабинета министров Эдиль Байсалов.
«Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях», — пояснил он.
Байсалов отметил, что отстранить от участия в учениях хоть одну страну-члена ОДКБ нельзя, поэтому лучшим решением стала их отмена. По его словам, во всех государствах организации «есть абсолютное понимание» такого шага. Он добавил, что «никаких проблем с мандатом, миссией и уставом» ОДКБ у Киргизии нет.
Зампредседателя Кабинета министров страны также указал на важную роль России в центральной Азии в целом и киргизско-таджикских отношениях в качестве стратегического партнера обоих государств в частности.
Напомним, что масштабный вооруженный конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел 16-17 сентября. Обе страны обвинили друг друга в обстрелах. По итогам конфликта Бишкек сообщил о 62 погибших и 198 пострадавших, а Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших. Позже, 25 сентября, страны подписали протокол об урегулировании ситуации.