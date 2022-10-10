В Киргизии объяснили отмену учений ОДКБ

Предстоящие учения ОДКБ пришлось отменить из-за недавнего конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Об этом «РИА Новости» сообщил зампредседателя киргизского Кабинета министров Эдиль Байсалов.

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«Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях», — пояснил он.

Байсалов отметил, что отстранить от участия в учениях хоть одну страну-члена ОДКБ нельзя, поэтому лучшим решением стала их отмена. По его словам, во всех государствах организации «есть абсолютное понимание» такого шага. Он добавил, что «никаких проблем с мандатом, миссией и уставом» ОДКБ у Киргизии нет.

Зампредседателя Кабинета министров страны также указал на важную роль России в центральной Азии в целом и киргизско-таджикских отношениях в качестве стратегического партнера обоих государств в частности.