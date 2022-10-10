В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Индия разрабатывает собственную баллистическую ракету

Елена Прошина

Европейское оборонное издание Army Recognition сообщает, что в Индии разрабатывается новая баллистическая ракета. По имеющимся данным, власти страны рассчитывают провести испытания нового оружия в предстоящие три года.

Индия разрабатывает собственную баллистическую ракету
Фото: соцсетисоцсети

Уточняется, что дальность действия разрабатываемой баллистической ракеты Agni-VI должна будет достигать 10 тысяч км. Кроме того, потенциально ракета будет способна нести ядерный боезаряд. В случае принятия на вооружение подобной ракеты, Индия станет обладателем межконтинентальных баллистических ракет, которые по дальности аналогичны вооружению России, США, Франции, Великобритании и Китая.

В настоящее время военные силы Индии располагают баллистическими ракетами с максимальной дальностью в 5 тысяч км. Все индийские ракеты класса Agni способны нести на себе ядерную боеголовку.

Ранее Пиюш Гойял заявил, что искусственный интеллект поможет Индии стать великой страной.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители