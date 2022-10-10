Индия разрабатывает собственную баллистическую ракету

Европейское оборонное издание Army Recognition сообщает, что в Индии разрабатывается новая баллистическая ракета. По имеющимся данным, власти страны рассчитывают провести испытания нового оружия в предстоящие три года.

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Уточняется, что дальность действия разрабатываемой баллистической ракеты Agni-VI должна будет достигать 10 тысяч км. Кроме того, потенциально ракета будет способна нести ядерный боезаряд. В случае принятия на вооружение подобной ракеты, Индия станет обладателем межконтинентальных баллистических ракет, которые по дальности аналогичны вооружению России, США, Франции, Великобритании и Китая.

В настоящее время военные силы Индии располагают баллистическими ракетами с максимальной дальностью в 5 тысяч км. Все индийские ракеты класса Agni способны нести на себе ядерную боеголовку.