В Госдуме допустили возможное участие спортсменов в СВО

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что в России планируют создание добровольческих отрядов из спортсменов для участия в СВО в Украине.
Ранее о возможном создании подобных отрядов сообщало РИА «Новости». Уточнялось, что изначально в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации.
«Первый раз слышу. Могу допустить возможность создания таких отрядов. Многие спортсмены участвуют так или иначе в разнообразных операциях миротворческих, они есть и в запасе.
Они считаются спортсменами, потому что у них есть разряды, они обладают какими-то званиями. Поэтому допускаю, что тут и они готовят спецназ, например, будучи тренерами», — приводит слова депутата Vprognoze.ru.
Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.