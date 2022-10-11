В Госдуме допустили возможное участие спортсменов в СВО

«Первый раз слышу. Могу допустить возможность создания таких отрядов. Многие спортсмены участвуют так или иначе в разнообразных операциях миротворческих, они есть и в запасе.



Они считаются спортсменами, потому что у них есть разряды, они обладают какими-то званиями. Поэтому допускаю, что тут и они готовят спецназ, например, будучи тренерами», — приводит слова депутата Vprognoze.ru.