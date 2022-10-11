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59 минут назад

В Госдуме допустили возможное создание добровольческих отрядов из спортсменов для участия в СВО

Газета.Ruиещё 5

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что в России планируют создание добровольческих отрядов из спортсменов для участия в СВО в Украине.

В Госдуме допустили возможное участие спортсменов в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о возможном создании подобных отрядов сообщало РИА «Новости». Уточнялось, что изначально в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации.

«Первый раз слышу. Могу допустить возможность создания таких отрядов. Многие спортсмены участвуют так или иначе в разнообразных операциях миротворческих, они есть и в запасе.

Они считаются спортсменами, потому что у них есть разряды, они обладают какими-то званиями. Поэтому допускаю, что тут и они готовят спецназ, например, будучи тренерами», — приводит слова депутата Vprognoze.ru.

Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

Армия,Светлана Журова,Сергей Шойгу,Госдума,
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