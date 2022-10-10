В Таджикистане начались учения ОДКБ «Рубеж»

В Таджикистане начались учения коллективных сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022».

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат ОДКБ.

Участники отработают подготовку и ведение боевых действий по ликвидации условных незаконных вооружённых формирований.

Активная фаза учений будет проходить на полигоне Харбмайдон в 140 км южнее Душанбе 17 — 21 октября.

Как ожидается, общая численность участников составит около 1 тыс. человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники.