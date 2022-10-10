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47 минут назад

В США оценили систему поиска стелс-истребителей российского Су-35

Lenta.ru

Российский истребитель Су-35 получил обзорно-локационную систему ОЛС-35, которая разработана для поиска стелс-истребителей. Системы российского самолета, которые позволяют бороться с истребителями пятого поколения, оценили в публикации американского журнала Military Watch.

В США оценили систему поиска стелс-истребителей российского Су-35
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С момента своего поступления на вооружение в 2014 году российский Су-35 завоевал репутацию истребителя поколения "4++", хорошо оптимизированного для борьбы с самолетами-невидимками пятого поколения, причем способность его датчиков делать это была широко отмечена», — пишет издание.

Самолет получил радиолокационную станцию (РЛС) Н035 «Ирбис» с фазированной антенной решеткой. Отмечается, что станция позволяет обнаруживать малозаметные цели на расстоянии до 90 километров.

Также Су-35 оснащен обзорно-локационной системой ОЛС-35 с дальностью обнаружения воздушных целей до 90 километров. ОЛС-35 позволяет поддерживать ситуационную осведомленность без радаров. Это снижает заметность самолета. Система может обнаруживать самолеты противника с помощью тепловизионного канала по теплу двигателей и нагретым элементам планера самолета. В состав ОЛС-35 входит лазер, который измеряет расстояние до цели и наводит управляемое оружие.

В июле в пресс-службе «Рособоронэкспорта» сообщили, что Су-35 способен управлять действиями авиации, выполняя задачи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Армия,Рособоронэкспорт,
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