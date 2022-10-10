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57 минут назад

Командующий войсками в районе СВО Суровикин объявлен в розыск на Украине

Москва24

СБУ объявила в розыск командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина, передает ТАСС.

Командующий войсками в районе СВО объявлен в розыск на Украине
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Командующему предъявлены обвинения по статье 110, часть 3 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") за действия, совершенные лицом, являющимся представителем власти, и повлекли тяжелые последствия.

8 октября в Минобороны РФ сообщили, что командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине назначен генерал армии Сергей Суровикин. До этого он командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Кроме того, выпущены ориентировки на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра обороны РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева и официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

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