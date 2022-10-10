Командующий войсками в районе СВО объявлен в розыск на Украине

Командующему предъявлены обвинения по статье 110, часть 3 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") за действия, совершенные лицом, являющимся представителем власти, и повлекли тяжелые последствия.

8 октября в Минобороны РФ сообщили, что командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине назначен генерал армии Сергей Суровикин. До этого он командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации.