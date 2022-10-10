В Чехии назвали РФ «четко обозначенным противником» НАТО

«Ситуация для меня, как солдата, изменилась, и я теперь имею четко определенного противника НАТО в Европе. Мы стыдились назвать Россию угрозой или противником, или же чем-то подобным, а в это время РФ нас так называет и ведет себя так по отношению к нам», — сказал Ржехка.