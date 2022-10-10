В Чехии назвали РФ «четко обозначенным противником» НАТО

Россия является «четко обозначенным противником» НАТО в Европе. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил Чехии генерал Карел Ржехка, передает ТАСС со ссылкой на ČTK.
«Ситуация для меня, как солдата, изменилась, и я теперь имею четко определенного противника НАТО в Европе. Мы стыдились назвать Россию угрозой или противником, или же чем-то подобным, а в это время РФ нас так называет и ведет себя так по отношению к нам», — сказал Ржехка.
По его мнению, сейчас угроза конфликта между НАТО и Россией очень велика. Чешский генерал уверен, что если ему придется воевать в ближайшее время на территории стран альянса, то «это с наибольшей вероятностью будет РФ».
Также Ржехка считает скорое завершение российско-украинского конфликта маловероятным.