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59 минут назад

В Чехии назвали РФ «четко обозначенным противником» НАТО

Елена Прошина

Россия является «четко обозначенным противником» НАТО в Европе. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил Чехии генерал Карел Ржехка, передает ТАСС со ссылкой на ČTK.

В Чехии назвали РФ «четко обозначенным противником» НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ситуация для меня, как солдата, изменилась, и я теперь имею четко определенного противника НАТО в Европе. Мы стыдились назвать Россию угрозой или противником, или же чем-то подобным, а в это время РФ нас так называет и ведет себя так по отношению к нам», — сказал Ржехка.

По его мнению, сейчас угроза конфликта между НАТО и Россией очень велика. Чешский генерал уверен, что если ему придется воевать в ближайшее время на территории стран альянса, то «это с наибольшей вероятностью будет РФ».

Также Ржехка считает скорое завершение российско-украинского конфликта маловероятным.

Армия,Генштаб,НАТО,
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