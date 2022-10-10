Оленеводов Ненецкого АО не будут призывать по мобилизации

Оленеводы Ненецкого автономного округа (НАО) не будут призываться по частичной мобилизации, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора региона по итогам заседания оперативного регионального штаба.

"У нас есть отрасли экономики, жизненно важные для нашего округа. Одна из них - оленеводство. Именно оленеводы обеспечивают продовольственную безопасность региона", - приводит пресс-служба его слова.

Кроме того, на заседании Бездудный поручил распространить пакет мер, ранее принятых для семей мобилизованных, на все категории военнослужащих, отправившихся в зону проведения специальной военной операции. Дети всех военнослужащих из НАО, участвующих в СВО, будут обеспечены бесплатным горячим питанием в детских садах и школах. Также эту меру поддержки глава региона поручил распространить на студентов, получающих среднее профессиональное образование в окружных образовательных организациях.