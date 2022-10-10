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1 час назад

Оленеводов Ненецкого АО не будут призывать по частичной мобилизации

ТАСС

Оленеводы Ненецкого автономного округа (НАО) не будут призываться по частичной мобилизации, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора региона по итогам заседания оперативного регионального штаба.

Оленеводов Ненецкого АО не будут призывать по мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Оленеводов НАО не будут призывать по частичной мобилизации. Решение принято на оперативном мобилизационном штабе", - сказали в пресс-службе.

С инициативой выступил губернатор НАО Юрий Бездудный.

"У нас есть отрасли экономики, жизненно важные для нашего округа. Одна из них - оленеводство. Именно оленеводы обеспечивают продовольственную безопасность региона", - приводит пресс-служба его слова.

Кроме того, на заседании Бездудный поручил распространить пакет мер, ранее принятых для семей мобилизованных, на все категории военнослужащих, отправившихся в зону проведения специальной военной операции. Дети всех военнослужащих из НАО, участвующих в СВО, будут обеспечены бесплатным горячим питанием в детских садах и школах. Также эту меру поддержки глава региона поручил распространить на студентов, получающих среднее профессиональное образование в окружных образовательных организациях.

Армия,Украина,
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