Великобритания отправила к границе Украины самолет-разведчик

Великобритания отправила к границам Украины свой стратегический самолет-разведчик после массированного удара России. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

На разведку Лондон отправил Boeing RC-135W. Самолет поднялся в воздух около 13:00 по московскому времени и направился на восток. Границ Украины он достиг в районе 15:00. Сейчас самолет продолжает полет вдоль юго-западной части Молдавии.

Помимо него на юге Крыма над Черным морем, выполняя плановый разведывательный маршрут, барражирует стратегический беспилотник-разведчик США — RQ-4B Global Hawk.