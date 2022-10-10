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13 минут назад

Лондон отправил к границам Украины самолет-разведчик

Елена Прошина

Великобритания отправила к границам Украины свой стратегический самолет-разведчик после массированного удара России. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Лондон отправил к границам Украины самолет-разведчик
Фото: WikipediaWikipedia

На разведку Лондон отправил Boeing RC-135W. Самолет поднялся в воздух около 13:00 по московскому времени и направился на восток. Границ Украины он достиг в районе 15:00. Сейчас самолет продолжает полет вдоль юго-западной части Молдавии.

Помимо него на юге Крыма над Черным морем, выполняя плановый разведывательный маршрут, барражирует стратегический беспилотник-разведчик США — RQ-4B Global Hawk.

Напомним, что сегодня утром Россия нанесла массированный удар по ряду городов Украины. В Минобороны РФ отмечали, что целью были объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.

Армия,Минобороны России,Boeing,
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