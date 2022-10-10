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27 минут назад

В Крыму предложили запретить выезд состоящих на воинском учете

Елена Прошина

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова предложили запретить выезд из России для состоящих на воинском учёте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Крыму предложили запретить выезд состоящих на воинском учете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Константинова, крымский парламент планирует внести предложения по поправкам в федеральные законы, которые помогут установить запрет на выезд для состоящих на воинском учёте граждан. Согласно предложению крымского парламента, запрет будет действовать на время общей или частичной мобилизации, а покинуть страну можно будет только с разрешения военных комиссариатов.

Уточняется, что тех, кто уже покинул страну, следует вносить в реестр лиц, «находящихся под иностранным влиянием». Туда же предлагают внести и тех, кто «публично осуждает граждан РФ, выполняющих свой долг». Кроме того, осуждённых по статьям о дискредитации российской армии и уклонению от службы Владимир Константинов предлагает лишить права голосовать и избираться на срок до 10 лет после погашения судимости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подход России к проведению специальной военной операции на Украине изменился после теракта на Крымском мосту.

Армия,Украина,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,
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