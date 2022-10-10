В Крыму предложили запретить выезд состоящих на воинском учете

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова предложили запретить выезд из России для состоящих на воинском учёте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По словам Константинова, крымский парламент планирует внести предложения по поправкам в федеральные законы, которые помогут установить запрет на выезд для состоящих на воинском учёте граждан. Согласно предложению крымского парламента, запрет будет действовать на время общей или частичной мобилизации, а покинуть страну можно будет только с разрешения военных комиссариатов.

Уточняется, что тех, кто уже покинул страну, следует вносить в реестр лиц, «находящихся под иностранным влиянием». Туда же предлагают внести и тех, кто «публично осуждает граждан РФ, выполняющих свой долг». Кроме того, осуждённых по статьям о дискредитации российской армии и уклонению от службы Владимир Константинов предлагает лишить права голосовать и избираться на срок до 10 лет после погашения судимости.