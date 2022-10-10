В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Кадыров опроверг слухи о пленении чеченского командира Бисаева

Москва24

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что командира отряда "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева взяли в плен. Он рассказал об этом на видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Кадыров опроверг слухи о пленении чеченского командира Бисаева
Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

На кадрах видно, как глава Чечни вышел на связь с Бисаевым. Командир отряда заверил, что у него нет никаких проблем.

"Что только ни делали с Анзором Бисаевым <...> злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли. <...> Анзор жив и здоров и совсем не в плену, а выполняет поставленные задачи во главе отважных бойцов. На связь не выходил всего лишь потому, что просто не было сети", – говорится в публикации Кадырова под видео.

Ранее глава Чечни заявил, что теперь полностью доволен российской специальной военной операцией на Украине. Так он прокомментировал взрывы в Киеве и других украинских городах.

По его словам, Владимир Зеленский "жалуется на прилеты по Киеву и другим городам", хотя жители Донбасса терпели обстрелы ВСУ восемь лет.

Кадыров также напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия "по-настоящему еще и не начинала". В связи с этим Кадыров призвал Зеленского бежать.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Армия,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители