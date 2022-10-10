Кадыров опроверг слухи о пленении чеченского командира Бисаева

"Что только ни делали с Анзором Бисаевым <...> злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли. <...> Анзор жив и здоров и совсем не в плену, а выполняет поставленные задачи во главе отважных бойцов. На связь не выходил всего лишь потому, что просто не было сети", – говорится в публикации Кадырова под видео.