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18 минут назад

Пушилин сообщил о продвижении на угледарском и марьинском направлениях

ТАССиещё 1

Союзные силы продвигаются вперед на угледарском и марьинском направлениях. Об этом в понедельник сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин сообщил о продвижении на угледарском и марьинском направлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается угледарского направления: очень серьезно работает ОБТФ "Каскад" (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР "Каскад" - прим. ТАСС), ребята действительно продвигаются в непростых условиях. <...> Также на угледарском направлении работает шахтерская дивизия. Касаемо марьинского направления: мы видим определенное продвижение, <...> работает первый армейский корпус Народной милиции Донецкой Народной Республики, а также работают другие подразделения, в том числе и чеченские военнослужащие", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Армия,Денис Пушилин,
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