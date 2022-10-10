Пушилин сообщил о продвижении на угледарском и марьинском направлениях

"Что касается угледарского направления: очень серьезно работает ОБТФ "Каскад" (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР "Каскад" - прим. ТАСС), ребята действительно продвигаются в непростых условиях. <...> Также на угледарском направлении работает шахтерская дивизия. Касаемо марьинского направления: мы видим определенное продвижение, <...> работает первый армейский корпус Народной милиции Донецкой Народной Республики, а также работают другие подразделения, в том числе и чеченские военнослужащие", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.