После удара по Украине Лондон поднял в воздух Boeing RC-135W

Великобритания отправила к границам Украины самолет-разведчик Boeing RC-135W после массированного удара ВС РФ по украинским городам, следует из данных Flightradar24.

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Самолет подлетел к границам Украины около 15 часов мск и в настоящее время продолжает полет вдоль юго-западной границы Молдавии.

В то же время возле южной части Крыма над Черным морем летает беспилотник-разведчик США RQ-4B Global Hawk, который выполняет плановый разведывательный полет.

Ранее Министерство обороны России сообщило о «достижении цели массированного удара по Украине» 10 октября. Уточняется, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.