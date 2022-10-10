После удара по Украине Лондон поднял в воздух Boeing RC-135W

Великобритания отправила к границам Украины самолет-разведчик Boeing RC-135W после массированного удара ВС РФ по украинским городам, следует из данных Flightradar24.
Самолет подлетел к границам Украины около 15 часов мск и в настоящее время продолжает полет вдоль юго-западной границы Молдавии.
В то же время возле южной части Крыма над Черным морем летает беспилотник-разведчик США RQ-4B Global Hawk, который выполняет плановый разведывательный полет.
Ранее Министерство обороны России сообщило о «достижении цели массированного удара по Украине» 10 октября. Уточняется, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.
Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.