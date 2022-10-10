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42 минуты назад

Мобилизованным бизнесменам дадут время на передачу дел

Елена Прошина

Российские предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, получат несколько дней на передачу своих дел, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Мобилизованным бизнесменам дадут время на передачу дел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишустин сообщил, что соответствующий законопроект в данный момент подготавливается. Несколько дней отсрочки получат те мобилизованные предприниматели, которые решат оформить доверенность на третье лицо, отметил он.

Также таким гражданам РФ продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов, предоставления деклараций и любой другой отчетности, добавил премьер-министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул участникам СВО, мобилизованным и членам их семей. Документ подразумевает отсрочку по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

Армия,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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