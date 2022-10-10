Мобилизованным бизнесменам дадут время на передачу дел

Российские предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, получат несколько дней на передачу своих дел, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

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Мишустин сообщил, что соответствующий законопроект в данный момент подготавливается. Несколько дней отсрочки получат те мобилизованные предприниматели, которые решат оформить доверенность на третье лицо, отметил он.

Также таким гражданам РФ продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов, предоставления деклараций и любой другой отчетности, добавил премьер-министр.