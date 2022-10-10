В Германии пообещали скорейшие поставки IRIS-T Киеву

В Минобороны Германии заявили о важности скорейших поставок систем ПВО IRIS-T Украине. Об этом сообщается в твиттере военного ведомства.

«Германия поставляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM», - подчеркнули в Минобороны.

Военные заявили, что массированный удар России 10 октября показал, «насколько важен этот потенциал для самообороны Украины».

Германия уже поставила Украине зенитные самоходные установки Gepard, бронетранспортеры М113, переносные системы противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.

Летом немецкие власти пообещали, что в ближайшие недели Киев получит системы ПВО IRIS-T.