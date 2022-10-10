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12 минут назад

В Германии пообещали скорейшие поставки ПВО Киеву

Мария Иванова

В Минобороны Германии заявили о важности скорейших поставок систем ПВО IRIS-T Украине. Об этом сообщается в твиттере военного ведомства.

В Германии пообещали скорейшие поставки IRIS-T Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Германия поставляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM», - подчеркнули в Минобороны.

Военные заявили, что массированный удар России 10 октября показал, «насколько важен этот потенциал для самообороны Украины».

Германия уже поставила Украине зенитные самоходные установки Gepard, бронетранспортеры М113, переносные системы противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.

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Летом немецкие власти пообещали, что в ближайшие недели Киев получит системы ПВО IRIS-T.

При этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин находится «на грани» в поставках оружия Украине. По ее словам, страна столкнулась с дефицитом запасов вооружений для собственной армии.

Армия,Анналена Бербок,
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