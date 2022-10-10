Советник губернатора Ненецкого АО добровольно отправится участвовать в СВО

Советник губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Солдатов решил добровольно принять участие в СВО, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона. В понедельник из НАО отправили первую группу мобилизованных.

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"10 октября из НАО отправили первую группу призванных по частичной мобилизации. 12 военнослужащих пополнят ряды Вооруженных сил РФ и приступят к выполнению возложенных на них задач, - сказали в пресс-службе. - Перед отправкой с мобилизованными провели обучающие занятия. Основы военно-медицинской подготовки для бойцов проводил советник губернатора Александр Солдатов, ветеран боевых действий. Он тоже принял решение добровольно отправиться в зону проведения специальной военной операции. За его плечами служба в Вооруженных Силах РФ с 2004 по 20

В числе мобилизованных есть участники первой и второй чеченских кампаний, а также жители округа, ранее проходившие срочную службу в армии. Большинство из них - добровольцы. Мобилизованных полностью экипировали, снабдили тактическими аптечками. Прежде чем приступить к выполнению боевых задач, они пройдут подготовку. "Мы снарядили вас всем необходимым, включая телефоны, аптечки, продукты питания. Если что-то понадобится, мы все купим и доставим", - приводит пресс-служба слова главы НАО Юрия Бездудного.