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44 минуты назад

Советник губернатора Ненецкого АО добровольно отправится участвовать в СВО

ТАСС

Советник губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Солдатов решил добровольно принять участие в СВО, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона. В понедельник из НАО отправили первую группу мобилизованных.

Советник губернатора Ненецкого АО добровольно отправится участвовать в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"10 октября из НАО отправили первую группу призванных по частичной мобилизации. 12 военнослужащих пополнят ряды Вооруженных сил РФ и приступят к выполнению возложенных на них задач, - сказали в пресс-службе. - Перед отправкой с мобилизованными провели обучающие занятия. Основы военно-медицинской подготовки для бойцов проводил советник губернатора Александр Солдатов, ветеран боевых действий. Он тоже принял решение добровольно отправиться в зону проведения специальной военной операции. За его плечами служба в Вооруженных Силах РФ с 2004 по 20

В числе мобилизованных есть участники первой и второй чеченских кампаний, а также жители округа, ранее проходившие срочную службу в армии. Большинство из них - добровольцы. Мобилизованных полностью экипировали, снабдили тактическими аптечками. Прежде чем приступить к выполнению боевых задач, они пройдут подготовку. "Мы снарядили вас всем необходимым, включая телефоны, аптечки, продукты питания. Если что-то понадобится, мы все купим и доставим", - приводит пресс-служба слова главы НАО Юрия Бездудного.

Власти Ненецкого автономного округа ввели для мобилизованных жителей региона единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Детям призванных по частичной мобилизации разрешены внеочередное зачисление в группу кратковременного пребывания и внеочередной перевод из одного детского сада в другой, максимально приближенный к месту жительства семьи. Для детей мобилизованных в детсадах и школах введено бесплатное питание. Ненецкий АО - самый малочисленный регион России, здесь проживают около 44,5 тыс. человек.

Армия,Александр Солдатов,
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