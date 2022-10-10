Страны НАТО просят оружейные компании нарастить производство на фоне дефицита из-за поставок вооружения на Украину, сообщает агентство Bloomberg.

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«У некоторых европейских стран, которые направляли вооружение Киеву, заканчиваются запасы, могут потребоваться годы, чтобы восполнить дефицит», — указано в сообщении.

В связи с этим правительство стран-членов альянса НАТО обратились к национальным и международным оружейным корпорациям с призывом нарастить производство всего спектра вооружений.

Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что после ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины в понедельник, 10 октября, произойдет рост поставок оружия для ВСУ.