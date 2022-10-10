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17 минут назад

Молдавия не будет закрывать воздушное пространство

ТАССиещё 3

Молдавия не намерена закрывать свое воздушное пространство после того, как через него пролетели российские ракеты в сторону Украины. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны республики Анатолий Носатый по итогам совместного заседания с представителями управления гражданской авиации.

Молдавия не будет закрывать воздушное пространство
Фото: U.S./ Spc. Joshua LeonardU.S./ Spc. Joshua Leonard

"Было принято решение продолжить мониторинг. Воздушное пространство Республики Молдова останется открытым. Все авиарейсы продолжат осуществляться согласно программам", - сказал он.

В понедельник молдавское Минобороны сообщило, что утром российские крылатые ракеты пролетели через воздушное пространство республики. В ведомстве считают, что они были запущены с кораблей в Черном море по целям на Украине. В Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии для объяснений был вызван посол РФ Олег Васнецов.

Молдавский парламент 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. В марте власти приняли решение открыть узкий воздушный коридор из кишиневского международного аэропорта в направлении Румынии для пассажирских и транспортных самолетов.

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