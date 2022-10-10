Молдавия не будет закрывать воздушное пространство

Молдавия не намерена закрывать свое воздушное пространство после того, как через него пролетели российские ракеты в сторону Украины. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны республики Анатолий Носатый по итогам совместного заседания с представителями управления гражданской авиации.

Фото: U.S./ Spc. Joshua Leonard U.S./ Spc. Joshua Leonard

"Было принято решение продолжить мониторинг. Воздушное пространство Республики Молдова останется открытым. Все авиарейсы продолжат осуществляться согласно программам", - сказал он.

В понедельник молдавское Минобороны сообщило, что утром российские крылатые ракеты пролетели через воздушное пространство республики. В ведомстве считают, что они были запущены с кораблей в Черном море по целям на Украине. В Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии для объяснений был вызван посол РФ Олег Васнецов.