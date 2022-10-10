Министр обороны ФРГ пообещала Киеву отправку ПВО на фоне ударов по Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт осудила ракетные удары по городам Украины и пообещала в ближайшее время отправить Киеву системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

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«Украинское гражданское население больше всего страдает от участившихся обстрелов критически важных объектов инфраструктуры. Поведение России — это дальнейшая неприемлемая эскалация», — заявила министр.

Она подчеркнула, что по этой причине необходимо отправить Украине помощь. Так, Германия в ближайшие несколько дней предоставит Киеву первую из четырех модернизированных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail.