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6 минут назад

Министр обороны ФРГ Ламбрехт пообещала Киеву скорую отправку ПВО на фоне ударов по Украине

Газета.Ru

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт осудила ракетные удары по городам Украины и пообещала в ближайшее время отправить Киеву системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

Министр обороны ФРГ пообещала Киеву отправку ПВО на фоне ударов по Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Украинское гражданское население больше всего страдает от участившихся обстрелов критически важных объектов инфраструктуры. Поведение России — это дальнейшая неприемлемая эскалация», — заявила министр.

Она подчеркнула, что по этой причине необходимо отправить Украине помощь. Так, Германия в ближайшие несколько дней предоставит Киеву первую из четырех модернизированных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что в случае продолжения терактов со стороны Украины на российской территории ответ будет жестким. Глава государства подтвердил, что это российская армия нанесла удары по инфраструктуре и штабам на Украине.

Армия,Кристина Ламбрехт,Владимир Путин,
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