Рогов предложил создать Славянский трибунал после освобождения Донбасса

Преступления в отношении мирных жителей, совершенные украинцами в Славянске, показывают необходимость создания и проведения там специального трибунала. Такое мнение высказал в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией", руководитель отделения Российского исторического общества (РИО) в Мелитополе Владимир Рогов на круглом столе РИО.
"Мне кажется, нам не надо рефлексировать, ждать каких-то оценок международных организаций, обращаться куда-то там в Гаагу условную, еще куда-то - нам надо просто действовать самим. Дай бог, после освобождения того же города Славянска сделать нормальный, Славянский трибунал - это город известный, там тоже много преступлений было, там секретные тюрьмы были, как и в моем родном Запорожье, и масса других действий", - сказал Рогов на мероприятии, посвященном сохранению свидетельств о борьбе Новороссии против Украины.
По его мнению, в вопросе расследования преступлений украинской стороны России не стоит ждать какого-то содействия со стороны ООН. Предыдущие попытки как-либо задействовать представителей этой международной организации не увенчались успехом, констатировал Рогов.
"Они прибывали в места нахождения секретных тюрем с опозданием в три-пять дней. То есть за это время людей оттуда вывозили, красили стены, пахло свежей краской, и даже свидетельства в западной прессе не убеждали международных наблюдателей в том, что есть какие-то военные преступления или какие-то действия, направленные против людей", - сказал Рогов.