Рогов предложил создать Славянский трибунал после освобождения Донбасса

"Мне кажется, нам не надо рефлексировать, ждать каких-то оценок международных организаций, обращаться куда-то там в Гаагу условную, еще куда-то - нам надо просто действовать самим. Дай бог, после освобождения того же города Славянска сделать нормальный, Славянский трибунал - это город известный, там тоже много преступлений было, там секретные тюрьмы были, как и в моем родном Запорожье, и масса других действий", - сказал Рогов на мероприятии, посвященном сохранению свидетельств о борьбе Новороссии против Украины.