В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
27 минут назад

Рогов предложил создать Славянский трибунал после освобождения Донбасса

ТАССиещё 1

Преступления в отношении мирных жителей, совершенные украинцами в Славянске, показывают необходимость создания и проведения там специального трибунала. Такое мнение высказал в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией", руководитель отделения Российского исторического общества (РИО) в Мелитополе Владимир Рогов на круглом столе РИО.

Рогов предложил создать Славянский трибунал после освобождения Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне кажется, нам не надо рефлексировать, ждать каких-то оценок международных организаций, обращаться куда-то там в Гаагу условную, еще куда-то - нам надо просто действовать самим. Дай бог, после освобождения того же города Славянска сделать нормальный, Славянский трибунал - это город известный, там тоже много преступлений было, там секретные тюрьмы были, как и в моем родном Запорожье, и масса других действий", - сказал Рогов на мероприятии, посвященном сохранению свидетельств о борьбе Новороссии против Украины.

По его мнению, в вопросе расследования преступлений украинской стороны России не стоит ждать какого-то содействия со стороны ООН. Предыдущие попытки как-либо задействовать представителей этой международной организации не увенчались успехом, констатировал Рогов.

"Они прибывали в места нахождения секретных тюрем с опозданием в три-пять дней. То есть за это время людей оттуда вывозили, красили стены, пахло свежей краской, и даже свидетельства в западной прессе не убеждали международных наблюдателей в том, что есть какие-то военные преступления или какие-то действия, направленные против людей", - сказал Рогов.

Армия,Владимир Рогов,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители