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1 час назад

Кадры боевой подготовки мобилизованных

Александр Котлеткин

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

1/14 Военнослужащий во время военной подготовки и боевого слаживания подразделений перед отправкой на фронт на полигоне в Архангельской области
Фото: РИА Новости
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2/14 Военнослужащий стреляет из гранатомета во время военной подготовки
Фото: РИА Новости
3/14 Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Фото: РИА Новости
4/14 Подготовка военнослужащих на полигоне в Краснодарском крае
Фото: РИА Новости
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5/14 Военнослужащий во время военной подготовки и боевого слаживания подразделений перед отправкой на фронт на полигоне в Архангельской области
Фото: РИА Новости
6/14 Военнослужащий на стрельбище во время военной подготовки
Фото: РИА Новости
7/14 Подготовка мобилизованных военнослужащий на полигоне в Ленинградской области
Фото: РИА Новости
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8/14 Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области
Фото: РИА Новости
9/14 Подготовка мобилизованных военнослужащий на полигоне в Ленинградской области
Фото: РИА Новости
10/14 Инструктор на стрельбище во время военной подготовки
Фото: РИА Новости
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11/14 Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области
Фото: РИА Новости
12/14 Инструктор на стрельбище во время военной подготовки
Фото: РИА Новости
13/14 Военнослужащие на стрельбище во время военной подготовки и боевого слаживания подразделений перед отправкой на фронт на одном из полигонов РФ
Фото: РИА Новости
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14/14 Военнослужащие во время военной подготовки и боевого слаживания подразделений перед отправкой на фронт на одном из полигонов РФ
Фото: РИА Новости

Перед отправкой в зону СВО все военнослужащие запаса пройдут переподготовку, боевое слаживание и только после этого приступят к выполнению задач.

Как проводят боевую подготовку для мобилизованных – в галерее «Рамблера».

Армия,Фото,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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