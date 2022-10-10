Минобороны РФ сообщило о результатах удара по целям на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили в попытках ВСУ предпринять наступление на трех направлениях – Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском. Все атаки были отбиты.