Минобороны РФ сообщило о результатах удара по целям на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
В Минобороны также сообщили в попытках ВСУ предпринять наступление на трех направлениях – Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском. Все атаки были отбиты.
Ранее о массированном ударе по украинским объектам энергетики, военного управления и связи заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия намерена "жестко" отвечать на попытки проведения терактов на своей территории.