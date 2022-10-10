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28 минут назад

Минобороны: цель удара по Украине достигнута

Мария Иванова

В Минобороны РФ заявили о достижении цели удара по системам военного управления, связи и энергетики Украины - все объекты поражены. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны подчеркнули, что массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности.

Также военные сообщили, что за последние сутки были поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах ДНР, Запорожской и Николаевской областей, живая сила и военная техника украинской армии в 143-х районах.

В Минобороны рассказали об уничтожении пяти складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также двух баз хранения топлива для украинской военной техники.

Сбиты в воздухе были шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM.

Над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».

Утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целями обстрелов были энергетические объекты по всей территории страны. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.

Некоторые населенные пункты частично или полностью обесточены, также сообщалось о проблемах с сотовой связью.

Армия,Видео,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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