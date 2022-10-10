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18 минут назад

Лукашенко поручил разместить в Белоруссии российских военных

Газета.Ruиещё 5

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками поручил разместить на территории российских военных, сообщает "БелТА". Лукашенко отметил, что российская группировка не будет большой.

Лукашенко поручил принять российских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил о создании совместной с Россией региональной группировки войск. "БелТА" уточняет, что создание совместной региональной группировки войск обсуждалось на встрече российского и белорусского президента после неформального саммита стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Армия,взрывы киев,Александр Лукашенко,
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