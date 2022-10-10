Литва заявила, что не может увеличить резерв ВС из-за недостатка оружия

"Если бы мы располагали оружием, техникой, амуницией для большего числа военного персонала, можно было бы заняться его подготовкой, - сказал он. - Однако мы этими ресурсами не обладаем, вооружить персонал будет нечем, поэтому логики в расширении его подготовки не вижу".