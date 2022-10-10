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24 минуты назад

Литва заявила, что не может увеличить резерв ВС до 50 тыс. из-за недостатка оружия

ТАСС

Увеличение числа активных резервистов Вооруженных сил Литвы до 50 тыс. человек, как предлагают некоторые политики, не представляется возможным в связи с отсутствием достаточного количества вооружений, техники и снаряжения. Об этом заявил в понедельник в интервью порталу гостелерадио LRT командующий армией республики генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Литва заявила, что не может увеличить резерв ВС из-за недостатка оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если бы мы располагали оружием, техникой, амуницией для большего числа военного персонала, можно было бы заняться его подготовкой, - сказал он. - Однако мы этими ресурсами не обладаем, вооружить персонал будет нечем, поэтому логики в расширении его подготовки не вижу".

Командующий напомнил, что на страже безопасности Литвы находятся бригады "Гележинис вилкас" ("Железный волк") и "Жемайтия", еще одна бригада является резервной и в случае войны будет формироваться путем мобилизации.

"Политики рассуждают о создании каких-то дополнительных соединений, но мы не можем сформировать их и вооружить косами вместо оружия", - пояснил Рупшис.

О необходимости увеличения резерва литовской армии более чем в два раза (с 24 тыс. до 50 тыс. человек) заявил парламентский комитет по национальной безопасности и обороне. Комитет аргументировал свое мнение событиями на Украине и обострением напряженности в регионе.

Армия,Вальдемарас Рупшис,
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