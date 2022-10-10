Мобилизованные из Воронежской и Белгородской областей отправятся в зону СВО

Мобилизованные жители Воронежской и Белгородской областей в понедельник отправятся в зону выполнения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Мобилизованные Воронежской и Белгородской областей сегодня отправляются к месту выполнения боевых задач из военной академии им. Жуковского и Гагарина. Все снабжены бронежилетами и касками, новым оружием и боекомплектами. Регион также закупил теплую обувь, спальные мешки, питание", - написал Гусев.
Он добавил, что в регионе к семьям мобилизованных будет особое заботливое внимание властей.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.