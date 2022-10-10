Мобилизованные из Воронежской и Белгородской областей отправятся в зону СВО

"Мобилизованные Воронежской и Белгородской областей сегодня отправляются к месту выполнения боевых задач из военной академии им. Жуковского и Гагарина. Все снабжены бронежилетами и касками, новым оружием и боекомплектами. Регион также закупил теплую обувь, спальные мешки, питание", - написал Гусев.