В Северной Осетии начнут уточнение списков военнообязанных

"Надо провести работу по уточнению списков людей, стоящих у нас на воинском учете. Выехали, не выехали, сняли с учета или нет и так далее. И по категориям это сделать, по военно-учетным специальностям. Потому что, например, у наших соседей их меньше на учете стоит при численности населения больше, чем у нас в республике", - сказал Меняйло на аппаратном совещании.