В Северной Осетии начнут уточнение списков военнообязанных

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил провести работу по спискам жителей, состоящих на воинском учете.
"Надо провести работу по уточнению списков людей, стоящих у нас на воинском учете. Выехали, не выехали, сняли с учета или нет и так далее. И по категориям это сделать, по военно-учетным специальностям. Потому что, например, у наших соседей их меньше на учете стоит при численности населения больше, чем у нас в республике", - сказал Меняйло на аппаратном совещании.
Работа будет проводиться ежедневно совместно с миграционной службой и соответствующими службами.
Он также сообщил, что в регионе начнут выделять компенсации для трат на обмундирование.
"Когда встречался с мобилизованными, то услышал, что "берцы государственные, а ноги свои". Поэтому люди дополнительно что-то покупают - то, что им более удобно. Нужно предусмотреть источники финансирования для компенсации. Списки мобилизованных есть, координаты их родственников есть, по объему [финансирования] разберемся", - сказал Меняйло.
Он отметил, что первоначально начнут выделять по 25 тыс. рублей.
"То, что выдает Минобороны - это одно, а то, что люди сами для себя закупают - это другая тема", - отметил Меняйло.
Всего из Северной Осетии мобилизовано более 800 человек, план для республики составляет до 1 тыс. человек.