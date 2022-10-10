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47 минут назад

В Северной Осетии начнут уточнение списков военнообязанных

ТАССиещё 1

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил провести работу по спискам жителей, состоящих на воинском учете.

В Северной Осетии начнут уточнение списков военнообязанных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Надо провести работу по уточнению списков людей, стоящих у нас на воинском учете. Выехали, не выехали, сняли с учета или нет и так далее. И по категориям это сделать, по военно-учетным специальностям. Потому что, например, у наших соседей их меньше на учете стоит при численности населения больше, чем у нас в республике", - сказал Меняйло на аппаратном совещании.

Работа будет проводиться ежедневно совместно с миграционной службой и соответствующими службами.

Он также сообщил, что в регионе начнут выделять компенсации для трат на обмундирование.

"Когда встречался с мобилизованными, то услышал, что "берцы государственные, а ноги свои". Поэтому люди дополнительно что-то покупают - то, что им более удобно. Нужно предусмотреть источники финансирования для компенсации. Списки мобилизованных есть, координаты их родственников есть, по объему [финансирования] разберемся", - сказал Меняйло.

Он отметил, что первоначально начнут выделять по 25 тыс. рублей.

"То, что выдает Минобороны - это одно, а то, что люди сами для себя закупают - это другая тема", - отметил Меняйло.

Всего из Северной Осетии мобилизовано более 800 человек, план для республики составляет до 1 тыс. человек.

Армия,Сергей Меняйло,
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