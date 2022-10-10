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12 минут назад

RT: ВСУ несут тяжёлые потери из-за перебоев в работе спутников Starlink

News.ru

Из-за перебоев в работе спутников Starlink ВСУ несут тяжёлые потери, сообщил RT источник в одной из российских спецслужб. По его словам, из-за отсутствия стабильных каналов интернет-связи командиры подразделений получают информацию с фронтов с задержкой. Кроме того, сбои в работе Starlink приводят к проблемам взаимодействия между военнослужащими, усложняют планирование и реализацию боевых задач.

Стало известно о тяжелых потерях ВСУ из-за перебоев в работе спутников Starlink
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.comMinistry of Defense of Ukraine/flickr.com

Причины перебоев официально не названы, но в сети есть ряд предположений. По одной из версий, это результат успешной радиоэлектронной борьбы, в частности работы российского комплекса РЭБ «Тирада». По другой версии, корректировка работы спутников связана с неуплатой со стороны Киева.

Украинский офицер назвал проблему ВСУ

Глава компании SpaceX Илон Маск ранее отказался комментировать информацию о сбоях, назвав эти сведения конфиденциальными, но отметил, что Украина оплатила лишь малую часть услуг. По его словам, работа Starlink стоит компании $80 млн, к концу года сумма превысит $100 млн.

До этого сообщалось, что серьезные проблемы с работой устройств наблюдались в районах Запорожской и Херсонской областей и при деятельности украинских военных против ЛНР и ДНР. Украинская сторона предполагает, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват силами РФ.

Армия,Илон Маск,SpaceX,
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