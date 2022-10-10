Банкиры обратились к Шойгу с призывом по отсрочкам

Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил главу Минобороны Сергея Шойгу «ускорить процесс утверждения» списков банковских работников, которым положена отсрочка от мобилизации. Об этом пишет «Коммерсант».

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Глава НСФР Андрей Емелин заявил, что Центробанк передал Минобороны списки сотрудников на отсрочку еще 30 сентября. Однако банки не получили подтверждения, что отсрочка этим сотрудникам действительно предоставлена. Банковским работникам из списков ЦБ продолжают выдавать повестки.

По словам Емелина, в ответ на обращения банков в военные комиссариаты военные заявляют, что отсрочку дает только официальное подтверждение от Генштаба Минобороны.

В одном из крупных банков «Коммерсанту» рассказали, что у них мобилизовали одного из ключевых сотрудников ИТ-службы, который никогда не служил, не имеет военно-учетной специальности и старше 35 лет.

В другом банке рассказали о мобилизации включенного в список ЦБ на отсрочку руководителя ИТ-подразделения. Зампред правления банка обращался в Минобороны, но ничего не помогло.

Отвечающий за воинский учет сотрудник банка заявил, что после согласования ЦБ списки на отсрочки «сразу повезли по военкоматам». Однако, военные списки берут «крайне неохотно», отправляют их в очередь на оформление документов, что может длиться неделями.

«В одном региональном военкомате нам прямо сказали: эти ваши списки - филькина грамота, пока не придет распоряжение от Генштаба, они ничего не значат», - заявил источник газеты.

С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Отсрочку от нее предоставили большинству студентов, некоторым сотрудникам IT-компаний, СМИ, сотовых операторов, работникам оборонного сектора, людям, временно негодным к службе по состоянию здоровья, занятым уходом за близкими родственниками и родителям четырех и более детей.