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55 минут назад

Украинский офицер назвал проблему ВСУ

Газета.Ruиещё 4

Украинский офицер Алексей Олексюк назвал проблему, с которой столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова передает газета The New York Times.

Украинский офицер назвал проблему ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Олексюка, в армии не хватает украинских инструкторов, так как все они «находятся на передовой, ранены или погибли». При этом у Киева есть «поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию».

Журналисты также поговорили с американским полковником в отставке Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки военных. По его словам, «недели безнадежно мало для подготовки к бою», однако он считает, что «это лучше, чем ничего».

Ранее украинские военнослужащие пожаловались, что ВСУ не готовы к зиме, у них серьезные проблемы с зимним обмундированием. По словам одного из лейтенантов, его бригаде пока даже не собираются выдавать теплую форму, несмотря на просьбы солдат, которые воюют на севере Украины и мерзнут по ночам.

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