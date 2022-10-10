Украинский офицер назвал проблему ВСУ

Украинский офицер Алексей Олексюк назвал проблему, с которой столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова передает газета The New York Times.

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По словам Олексюка, в армии не хватает украинских инструкторов, так как все они «находятся на передовой, ранены или погибли». При этом у Киева есть «поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию».

Журналисты также поговорили с американским полковником в отставке Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки военных. По его словам, «недели безнадежно мало для подготовки к бою», однако он считает, что «это лучше, чем ничего».