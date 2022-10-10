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26 минут назад

Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью

Елена Прошина

В подконтрольном Украине областном центре городе Запорожье звучат взрывы. Российская артиллерия наносит удары по объектам, которые украинские военнослужащие и иностранные наемники используют в качестве складов боеприпасов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, в 1.45 в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, началась серия взрывов. Прогремели как минимум четыре взрыва, после второго сработала воздушная тревога. Также пришла в действие система противовоздушной обороны. Уточняется, что в нескольких районах города пропало электричество, кое-где видны столпы дыма.

Рогов подчеркнул, что российская сторона наносит удары по предполагаемым военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым армией Украины и иностранными наемниками для хранения боеприпасов и оружия.

Армия,Владимир Рогов,
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