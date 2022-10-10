Рогов заявил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью

В подконтрольном Украине областном центре городе Запорожье звучат взрывы. Российская артиллерия наносит удары по объектам, которые украинские военнослужащие и иностранные наемники используют в качестве складов боеприпасов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении, в 1.45 в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, началась серия взрывов. Прогремели как минимум четыре взрыва, после второго сработала воздушная тревога. Также пришла в действие система противовоздушной обороны. Уточняется, что в нескольких районах города пропало электричество, кое-где видны столпы дыма.