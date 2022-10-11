В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе провалились. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Они пытаются что-то делать, но они все проваливают и просто теряют людей. Жалко, что они бросают людей в такую бойню, а мы вынуждены отвечать на них», — отметил он.
По словам Сальдо, российская армия остановила украинских военных на тех же рубежах, с которых они пытались продвинуться в Херсонскую область. Руководитель региона считает, что в настоящий момент никаких угроз для Херсона и области сейчас нет. Он отметил, что российские военные перегруппировались и выровняли линию фронта, после чего смогли успешно противостоять любым действиям с украинской стороны.
Губернатор также подчеркнул, что ВСУ несут большие потери, так как техническое превосходство на стороне российской армии.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска уперлись в линию обороны и не имеют шансов двигаться дальше для наступления. Он отметил, что попытки наступления ВСУ в Херсонской области остановлены.