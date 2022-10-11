В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
23 минуты назад

Власти Херсонской области заявили, что в регионе подавили все попытки контрнаступления ВСУ

Газета.Ruиещё 4

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе провалились. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они пытаются что-то делать, но они все проваливают и просто теряют людей. Жалко, что они бросают людей в такую бойню, а мы вынуждены отвечать на них», — отметил он.

По словам Сальдо, российская армия остановила украинских военных на тех же рубежах, с которых они пытались продвинуться в Херсонскую область. Руководитель региона считает, что в настоящий момент никаких угроз для Херсона и области сейчас нет. Он отметил, что российские военные перегруппировались и выровняли линию фронта, после чего смогли успешно противостоять любым действиям с украинской стороны.

Губернатор также подчеркнул, что ВСУ несут большие потери, так как техническое превосходство на стороне российской армии.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска уперлись в линию обороны и не имеют шансов двигаться дальше для наступления. Он отметил, что попытки наступления ВСУ в Херсонской области остановлены.

Армия,Кирилл Стремоусов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители