В Херсонской области подавили все попытки контрнаступления ВСУ

«Они пытаются что-то делать, но они все проваливают и просто теряют людей. Жалко, что они бросают людей в такую бойню, а мы вынуждены отвечать на них», — отметил он.

По словам Сальдо, российская армия остановила украинских военных на тех же рубежах, с которых они пытались продвинуться в Херсонскую область. Руководитель региона считает, что в настоящий момент никаких угроз для Херсона и области сейчас нет. Он отметил, что российские военные перегруппировались и выровняли линию фронта, после чего смогли успешно противостоять любым действиям с украинской стороны.