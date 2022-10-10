Рогов: ВС Украины готовят провокации на ряде ГЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины готовят провокации на ряде ГЭС и будут пытаться использовать сухую погоду для активных действий. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Фото: Сергей Крылов Сергей Крылов

По данным Рогова, речь идет о провокации в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС. Рогов также указал на возможное активное контрнаступление. По его оценке, на это указывают концентрация сил противника и большое количество иностранных наемников.

"Тем более, что на дворе последние ясные деньки, впереди распутица и время у них поджимает", — проанализировал Рогов.

Предстоящая неделя может быть непростой, поскольку "враг любит устраивать провокации под определенные даты и праздники, ведя пиар-войну", добавил российский представитель. Рогов указал на определенные даты. По его данным, Днепровская ГЭС 10 октября будет отмечать 90-летие. Он также указал и на другую значимую дату в октябре: 14 октября — День Освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.

"Поэтому хочу обратиться к командованию Вооруженных сил России и к жителям Запорожской области с просьбой усилить бдительность как на Запорожской ЛБС, так и на всей территории Запорожской области. Предупрежден — значит вооружен!" - считает Рогов.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не повреждена.