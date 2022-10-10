Рогов: ВС Украины готовят провокации на ряде ГЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины готовят провокации на ряде ГЭС и будут пытаться использовать сухую погоду для активных действий. Об этом он написал в своем Telegram-канале .
По данным Рогова, речь идет о провокации в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС. Рогов также указал на возможное активное контрнаступление. По его оценке, на это указывают концентрация сил противника и большое количество иностранных наемников.
"Тем более, что на дворе последние ясные деньки, впереди распутица и время у них поджимает", — проанализировал Рогов.
Предстоящая неделя может быть непростой, поскольку "враг любит устраивать провокации под определенные даты и праздники, ведя пиар-войну", добавил российский представитель. Рогов указал на определенные даты. По его данным, Днепровская ГЭС 10 октября будет отмечать 90-летие. Он также указал и на другую значимую дату в октябре: 14 октября — День Освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.
"Поэтому хочу обратиться к командованию Вооруженных сил России и к жителям Запорожской области с просьбой усилить бдительность как на Запорожской ЛБС, так и на всей территории Запорожской области. Предупрежден — значит вооружен!" - считает Рогов.
8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не повреждена.
По предварительным данным Следственного комитета России, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.