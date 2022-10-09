Белоруссия повысила готовность сил ПВО

"Запад сегодня готов воевать на Украине не только до последнего украинца, но и до последнего наемника, которых они собирают по всему миру с тем, чтобы бросить их в мясорубку против Вооруженных сил РФ, - сказал Муравейко. - Мы, безусловно, на это реагируем, следим за обстановкой, фактически в каждодневном режиме получаем данные от российских коллег, что там происходит".