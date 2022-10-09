Белоруссия повысила готовность сил ПВО

Белоруссия повысила готовность сил и средств пограничной службы на госгранице и держит систему ПВО в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Украине вооружений. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала "Беларусь-1".
"Запад сегодня готов воевать на Украине не только до последнего украинца, но и до последнего наемника, которых они собирают по всему миру с тем, чтобы бросить их в мясорубку против Вооруженных сил РФ, - сказал Муравейко. - Мы, безусловно, на это реагируем, следим за обстановкой, фактически в каждодневном режиме получаем данные от российских коллег, что там происходит".
По его словам, в Белоруссии "повысили готовность сил и средств пограничной службы на государственной границе".
"Мы содержим нашу систему ПВО в постоянной готовности к реагированию на различного рода провокации. Весь комплекс мероприятий предусмотрен, и система работает достаточно устойчиво", - отметил Муравейко.
По его словам, Украина стала своеобразным полигоном Запада, где он обкатывает современные технологии противоборства.
"Оружие поставляется туда для того, чтобы испытать его в боевых условиях, также для того, чтобы советское вооружение в странах Западной Европы было утилизировано в боевых условиях", - сказал Муравейко. По его словам, взамен поставленного Украине оружия Западу нужно произвести, купить и поставить другое оружие. "Это очередной виток гонки вооружений", - сказал он.
Первый заместитель госсекретаря Совбеза отметил со ссылкой на заявление, сделанное ранее президентом страны Александром Лукашенко, что Белоруссия принимает участие в специальной операции на Украине, чтобы не допустить "удара в спину <...> российским братьям", обеспечивая стабильность на западных границах.